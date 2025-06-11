كانيي ويست يغير اسمه ويحدث جدلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - أحدث مغني الراب الأميركي كانيي ويست، جدلا واسعا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ قام بتعديل إسمه وتغييره إلى Ye Ye، وذلك وفقا لوثائق رسمية قُدمت إلى سلطات ولاية كاليفورنيا.
وكشفت تقارير صحفية عالمية أن كانيي المعروف حاليا باسم Ye، قد أجرى تعديلًا جديدا على اسمه، وظهر ذلك في ثائق رسمية قدمها إلى مديره المالي حسين لالاني، بإسم شركاته، مثل "أوكس باها" و"ييزي ريكورد ليبل" و"جيتينغ آوت أور دريمز".
وكان ويست قد اعلن منذ أربع سنوات عن أنه سيتخلى عن اسمه الكامل لصالح الاسم المختصر Ye.
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