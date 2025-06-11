إبن فاليري أبو شقرا يلفت الأنظار بوسامته ولطافته في أحدث ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها برفقة ابنها الصغير.

وخطف الطفل الأنظار بجماله ولطافته وبملامحه التي أشار المتابعون إلى أنها تشبه ملامح والدته.

كما لفتت فاليري الأنظار بأناقتها وجمالها، إذ تألقت بملابس كاجوال مؤلفة من توب باللون الأسود، مع بنطلون جينز.

وكانت فاليري قد شاركت متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها بحوض السباحة برفقة أولادها.

وقد إختارت فاليري لهذه المناسبة مايوه من قطعة واحدة، باللون الكحلي ومخطط باللون الأبيض.

وعلقت فاليري على المنشور قائلة: "نتظاهر أن الحرارة ليست 50 درجة".

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