ويجز يحصل على هدية مميزة من عمر مرموش

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ويجز، عن تلقيه هدية مميزو من لاعب منتخب مصر المحترف في الدوري الألماني عمر مرموش.



وشارك ويجز متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة للهدية والتي تمثلت في قميص كرة قدم يحمل توقيعه وإهداء شخصي خطّه بيده، وكتب فيه "To the best rapper in the world" بما معناه: "إلى أفضل رابر في العالم"

وأرفق ويجز الصورة بتعليق كتب فيه: "أجمد شاب في مصر بنفسه".

وجاء القميص الذي تلقاه ويجز بتصميم شبيه بقميص نادي مانشستر سيتي، ويحمل اسم "Marmoush" على الظهر ورقم 7، إلى جانب شعار الدوري الإنجليزي الممتاز.