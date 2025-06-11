سارة الودعاني تنتقد هذا الأمر والسبب ابنها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت خبيرة التجميل سارة الودعاني عن سفرها واعتبار ابنها رضيعا في الذهاب، و طفلا في العودة، قائلة: "سليمان ولدي عمر سنة و 11 شهر الذهاب رضيع والعودة طفل لأنه يصير فوق السنتين، ومكتب الحجوزات قالي لا لازم تححزين له ذهاب وعودة طفل ويعطونه كرسي جينا الطيارة وقالوا لا هذا رضيع، تخيلوا دافعه فوق الـ 32 الف عيو يعطوني الكرسي".
على صعيد آخر تعرض سعد مؤخرا للتنمر وذلك بسبب وزنه، لكن هناك من دافع عنه ورفض التنمر، فكتب أحدهم: "كفو عليه ماخلى احد يأثر عليه"، " ومنهم انتقد والدته بسبب تصويرها له، فكتب متابع: "تصويرها له بهذا الوضع يزيد التنمر الالكتروني والواقعي عليه ..ممكن حتي اللي مايعرفه مجرد مايشوفه صدفه يتلفظون عليه بكلامات مؤذية ..التصوير آفة الصاحي والمريض للاسف".
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