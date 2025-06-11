تأجيل حضور ميغان ماركل لحفل متحف لوس أنجلوس حرصًا على سلامتها

تأجيل الحفل للحفاظ على سلامة الجميع

ميغان ماركل تحتفل بيوم ميلاد ابنتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:19 مساءً - خلال الساعات الماضية تم الإعلان عن تأجيل الحفل السنوي بمتحفحيث كان من المُقرر حضور، وجاء قرار تأجيل الحفل بسبب انتشار عدد من أحداث الشغب في مدينة لوس أنجلوس بولايةالأمريكية.وكان من المتوقع حضور دوقة ساسكس ميغان ماركل للحفل السنوي في متحف لوس أنجلوس إلى أن جاء قرار إلغاء الحفل بسبب اندلاع أحداث عنف بالمنطقة لضمان الحفاظ على سلامة الجميع.وكانت ستأتي مُشاركة ميغان ماركل في الحفل لدعم عدد من القضايا الثقافية والفنية والتي يُروج لها ويدعمها المتحف، حيث أنها دومًا ما تهتم بالمشاركة بالأعمال الخيرية والتي تخدم المجتمع، وقد كشف مصدر مُقرب من تنظيم الحفل إن قرار الإلغاء جاء بعد عملية تقييم للأوضاع الأمنية في ضوء انتشار أحداث العنف في لوس أنجلوس ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لإقامة الحفل حتى الآن، حيث يسعى المنظمون لتنظيم موعد جديد، وفقًا لما جاء بـ"People".يُذكر أن في خلال الأيام الماضية كانت قد نشرت ميغان ماركل مجموعة من المنشورات احتفالاً بيوم ميلاد ابنتها "ليليبت"، حيث كشفت عن وجه ابنتها في إحدى هذه المشاركات بالإضافة لصور أخرى سواء وهي حديثة الولادة معها ومع والدها الأمير هاري، أو وهي في عمرها الحالي.يُمكنكم قراءة:وجاء من ضمن هذه المنشورات مقطع فيديو لميغان والأمير هاري وهما يؤديان رقصة "التويرك" في غرفة بمستشفى قبل ولادة ليليبت، وعلقت عليه: "قبل أربع سنوات، حدث هذا أيضًا. كان طفلانا قد تجاوزا موعد ولادتهما بأسبوع... لذلك عندما لم يُجدِ الطعام الحار، وكل ذلك المشي، والوخز بالإبر نفعًا - لم يتبقَّ سوى شيء واحد للقيام به!"، في إشارة منها أنه لم يتبقى سوى الرقص للتعجيل بالولادة التي تأخرت.وانتشر مقطع الفيديو ولاقى انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أبدوا إعجابهم به وبالعفوية التي تجمع الزوجين والهدوء الذي اتسمت به ميغان قبل ولادتها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».