الديوان الملكي الأردني يحتفل بتأهل المنتخب لمونديال 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:19 مساءً - هنأ الديوان الملكي الأردني الشعب الأردني بتأهل منتخب الأردن لكرة القدم للمُشاركة في مونديال كأس العالم القادم 2026.

الديوان الملكي الأردني: "فخورون بكم"

ونشر الحساب الرسمي لـ الديوان الملكي الأردني على "إنستغرام" صورة جمعت الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا العبد الله خلال حضور أحد مباريات كرة القدم.

وعلق على الحساب على الصورة قائلًا: " نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد ..ألف مبروك التأهل للمونديال. دمتم عنواناً للإنجاز يا نشامى .. فخورون بكم".

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العائلة الملكية الأردنية تُهنئ منتخب كرة القدم بالفوز

يُذكر أن خلال الأيام الماضية شهدت مباراة كرة القدم للمنتخب الأردني في تصفيات كأس العالم حضور للعائلة الملكية، يتقدمه ولي العهد الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم، وخطفت الأميرة رجوة والأميرة إيمان والأميرة سلمى الأضواء بحضورهن مباراة المنتخب الأردني "النشامى"، كنوع من التشجيع وتقديم الدعم المعنوي من العائلة الهاشمية والشعب الأردني للمنتخب الوطني في ملعب السلطان قابوس الرياضي في مسقط، والتي انتهت بفوز النشامى بـ 3 أهداف نظيفة مقابل المنتخب العُماني.

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ومن خلال خاصية قصص حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بفوز المنتخب الأردني، حيث شاركت صورة للمنتخب على أرض الملعب، وكتبت: "عفية يالنشامى.. خليتوا العيد عيدين"، فهذا الإنتصار جمع الفخر بالإنجاز مع بهجة العيد، وتحولت الأجواء إلى احتفالٍ مضاعف تتناغم فيه مشاعر النصر والسرور.

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