فنانون يدعمون آدم تامر حسني بعد خضوعه لعمليات جراحية

محمد ثروت يدعو لآدم تامر حسني: يا رب متّعه بالصحة والعافية

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هدى زاهر لتامر حسني: ربنا لا يحرمك من ابنك ويطمن قلبك

تامر حسني يعتذر لمحمد شاهين: مرض ابني وعملياته السبب

راندا البحيري: تامر حسني لن يتحمل سوءاً لابنه آدم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:19 مساءً - حرص عدد من الفنانين، على دعم الطفل، في ظل المحنة الصحية الصعبة، الذي تعرض لها منذ أيام، وخضوعه لأكثر من عملية جراحية، ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، الأمر الذي دفع والده الفنان تامر حسني، للاعتذار عن عدم حضور بعض المناسبات الخاصة، لعل أبرزها حفل زفاف زميله المطرب الشاب، وذلك نظراً لوجوده بجوار ابنه في هذا الظرف الطارئ.ويُعد الفنان محمد ثروت، واحداً من أبرز الداعمين لآدم تامر حسني، خلال الساعات الأخيرة؛ حيث نشر صورة تجمع تامر حسني بابنه عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "يا رب بحق هذه الأيام المباركة اشفي آدم تامر حسني، ومتعه بالصحة والعافية ويديم الضحكة والفرحة في قلبه، ويرسم الابتسامة على وجهه الجميل"، فيما كتبت سارة وفيق، مخرجة فيلمه الأخير، عبر خاصية الـ"ستوري"، "ألف سلامة عليك يا آدم، ربنا يطمنكم عليه يارب.. ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة"، حيث يأتي ذلك بعد ساعات من رسالتها المثيرة للجدل، التي ردت فيها على الناقد طارق الشناوي، بعدما أعرب عن استيائه من فيلم "ريستارت".مدربة التمثيل، زوجة الفنان أحمد زاهر، نشرت أحد الأدعية لشفاء ابنتها ملك أحمد زاهر بعد دخولها المستشفى قبل أيام، وكذلك آدم تامر حسني، حيث كتبت عبر خاصية الـ"ستوري": "اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.. اللهم يا من لا ترد عبداً رفع يده إليك وطلب مطلبه منك أنت لا من غيرك.. يا شافي يا شافي يا شافي يا مجيب المضطر إذا دعاه اللهم اشفِ آدم ابن عبدك تامر وبسمة شفاءً يتعجب له أهل السموات والأرض واشف ابنتي وقرة عيني ملك بنت عبدك أحمد وهدى شفاءً لا يغادر سقماً.. اللهم أمين.. يارب يشفيك يا ابني ولا يحرمك يا تامر منه ويطمن قلبك عليه أنت وبسمة والعيلة كلها يارب".كما حرص المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، على دعم ابن تامر حسني في تلك الأزمة الصحية المفاجئة؛ حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "ربنا يبعد عنه العين، ويباركلك فيه يا تيمو، ويسعدك بولادك كلهم يارب ويبعد عنك وعنهم أي شر.. اللهم آمين".أما المطرب الشاب محمد شاهين، والذي احتفل بزفافه قبل أيام، فحرص هو الآخر على دعم ابن تامر حسني، قائلاً: "يارب اشف آدم تامر حسني، واحفظه اللهم أمين يارب العالمين.. دعواتكم بالشفاء العاجل يارب"، ليرد عليه تامر حسني، برسالة شكر ممزوجة بكلمات اعتذار، لعدم حضوره حفل زفافه، قائلاً: "متشكر يا عريس يا جميل.. سامحني مرض ابني وعملياته كانوا سبب عدم مجيئي فرحك.. بارك للعروسة، ربنا يحرسكم ويسعدكم".ويأتي ذلك بخلاف الفنانة راندا البحيري، التي كتبت منذ ساعات عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أنا عرفت إن آدم تامر حسني دخل العناية المركزة، وبجد الخبر خضني، خصوصاً أني أعرف تامر عن قرب، وعارفة أد إيه هو طيب جداً وميستحملش فعلاً حاجة على ابنه.. أرجو من الجميع الدعاء لابن تامر، وأنا قسماً بالله بدعيله من ساعة ما عرفت ومبطلتش دعاء".

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