أسماء لمنور تكشف تفاصيل ألبومها الجديد.. مفاجآت قيد التحضير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المغربية أسماء لمنور عن عمل غنائي جديد تحضّر له حاليًا، يتمثّل في ألبوم موسيقي يحمل بصمة فنية متميزة، من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لها لبرنامج “ET بالعربي”، أوضحت أسماء أنها تضع اللمسات الأخيرة على الألبوم الذي يجمع بين الإيقاعات الخليجية والروح المغربية، مؤكدة أن العمل يتميز بتنوعه الموسيقي وجودة تعاقداته، حيث تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين المعروفين في الساحة الفنية.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم الجديد، إعلان أسماء لمنور أنه سيتضمن أغنيتين بنمط “الديو”، الأولى مع فنان مغربي، والثانية مع نجم أفريقي شهير، من دون أن تكشف عن اسميهما، ما زاد من حماسة وتشويق جمهورها بانتظار الإعلان الرسمي.

ويُذكر أن آخر ألبومات الفنانة المغربية كان “أوساط النجوم” الصادر عام 2020، وضم 11 أغنية تنوّعت بين اللهجتين الخليجية والمغربية، من أبرزها: “يديرها الحب”، “ماشي رجولة”، و”أنا لو”. ويُعد الألبوم المقبل امتدادًا لمسيرتها الفنية الناجحة التي تجمع بين الأصالة والتجديد.