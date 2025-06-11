تامر عاشور يكشف أسرار زواجه ويردّ على اتّهامه بالميل إلى الحزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، كشف الفنان تامر عاشور عن محطات فنية وشخصية مؤثرة في مسيرته، متحدثًا بصراحة عن تجربته في “مهرجان الموسيقى العربية”، وحفل “ليلة الدموع” في السعودية، إضافة إلى تفاصيل حياته مع زوجته الإعلامية نانسي نور.

وأوضح عاشور أنه تفاجأ بردود فعل جمهور دار الأوبرا المصرية خلال مشاركته الأولى في “مهرجان الموسيقى العربية”، مشيرًا إلى أن الحفل شهد إقبالًا كبيرًا أدى إلى إضافة ليلة جديدة، وهو ما منحه شعورًا بالفخر والسعادة.

كما اعتبر أن حفل “ليلة الدموع” الذي أقيم في السعودية يُعدّ من أبرز المحطات في مسيرته، واصفًا إياه بأنه “الأكثر تأثيرًا”، حيث بقي حديث الجمهور لثلاثة أيام متتالية، متصدرًا الترند في مصر.

وعن حياته العاطفية، كشف عاشور أنه أهدى لزوجته نانسي نور أغنية “خلّيني في حضنك يا حبيبي” من ألبومه الأخير، قائلاً: “الأغنية دي في الألبوم والناس بترقص عليها”، مضيفًا أن علاقته بها بدأت بشكل عفوي، وشعر منذ البداية بأنها “منه” ويعرفها منذ زمن بعيد.

وتحدّث عاشور عن صفات زوجته قائلاً: “نانسي ست بسيطة ومفيهاش تكلّف، وبتوفّر لي وقتي مع أصحابي وأهلي، وربنا يخليهالي”، مؤكدًا أنه “رجل شرقي” يحب النظام، وأنها تلتزم بمواعيد دخول المنزل، مشيرًا إلى أن “آخر ميعاد ليها الساعة 12 بالليل”.

وكشف أن نانسي تغار عليه، قائلًا: “بتغير من الستات وبتتشعنن، ولو حصل موقف فيه تلامس مثلاً، بتضايق جدًا”. كما أشار مازحًا إلى أنها لا تطبخ، رغم أنها تتمنى ذلك، لأن في منزله طباخًا متخصصًا، لكنها تتقن تحضير طبق “الفتوش” تحديدًا.

أما على الصعيد الفني، فأعرب عاشور عن أمنيته في التعاون مع الفنان عمرو دياب في عمل جديد، مؤكدًا أنه سبق ولحّن له أغنية “من العشم” قبل أربع سنوات، ويحضّر حاليًا لعمل جديد يجمعهما.

وختم حديثه بالإشادة بالأصوات الشعبية في مصر، مشيرًا إلى تميّز كل من رمضان البرنس، حكيم، بوسي، عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وخصّ بوسي بالإشادة لتقديمها “مزيكا مختلفة” بالتعاون مع المنتج حسن الشافعي.