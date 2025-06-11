نوال الزغبي تُعلنها: “ماضي وفات”.. حكاية مشاعر من نوع آخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ثاني أغنيات ألبومها المرتقب “يا مشاعر”، والتي حملت عنوان “ماضي وفات”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، لتُكمل بذلك مسار الترويج للعمل الذي تعود من خلاله بقوة إلى ساحة الألبومات الغنائية.

الأغنية الجديدة من كلمات أحمد حسان، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وتتميّز بلونها الإحساسي المعاصر، الذي يواكب تطلعات جمهور نوال ويُجسّد مشاعر المرأة القوية التي تتجاوز ماضيها دون ندم.

وقدّمت نوال الزغبي الأغنية من خلال فيديو كليب بسيط وأنيق، جمع بين العفوية والواقعية، إذ ظهرت فيه بلقطات خلف الكواليس من جلسة التصوير الخاصة بألبوم “يا مشاعر”. الكليب أخرجه رامي نبها، الذي حرص على إبراز روح الأنوثة والرقي التي تشتهر بها نوال، بأسلوب بصري يعكس شخصيّتها الفنيّة المتجددة.

وتُواصل نوال الزغبي بهذه الإصدارات ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء في عالم الغناء العربي، مع المحافظة على التنوع والحداثة في اختياراتها الموسيقية والمرئية، ما يجعل ألبوم “يا مشاعر” من الأعمال المُرتقبة جماهيريًا لهذا العام.