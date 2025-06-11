محمد منير يعود بألبوم جديد.. خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان الكبير محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، عبر قناته الرسمية على منصة “يوتيوب”، في خطوة ينتظرها جمهوره بفارغ الصبر، بعد إعلان بدء طرح الأغاني تباعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد الألبوم تعاون الكينج مع مجموعة متميزة من أبرز الشعراء، من بينهم هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بالإضافة إلى الملحنين أحمد زعيم، عزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، والموزعين عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، ما يُنذر بتنوع فني غنيّ يقدّمه منير لجمهوره هذا الصيف.

وقد عبّر محبو محمد منير عن حماسهم الكبير فور الإعلان عن الألبوم، مؤكدين تطلّعهم لسماع الأعمال الجديدة التي تجمع بين بصمة منير الخاصة وتعاونات شبابية لافتة.

يُذكر أن اسم محمد منير تصدّر محركات البحث مؤخرًا، بعد تداول مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه وهو يبكي أثناء أدائه على المسرح. وتبيّن لاحقًا أن المقطع يعود إلى سنوات ماضية خلال حفل بالإسكندرية، حين تأثّر منير بوفاة أحد أصدقائه وأعضاء فرقته الموسيقية.

وكان منير قد حصل في وقت سابق على تكريم خاص من وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، ضمن احتفالية “يوم الثقافة المصرية” بدار الأوبرا المصرية. وحرص الوزير على زيارة منير في منزله لتسليمه درع التكريم، بعد اعتذاره عن الحضور لأسباب صحية. ونشر منير صورة جمعته بالوزير عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مرفقًا برسالة عبّر فيها عن سعادته بالزيارة وشعوره بالفخر والتميز.