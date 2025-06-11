موري حاتم يدخل عالم “ديزني”.. سابقة لبنانية عبر “الأسد الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ابتسم الحظ عالميًا للفنان اللبناني الشاب موري حاتم، بعدما دخل رسميًا إلى عالم ديزني في خطوة استثنائية تُعد الأولى من نوعها لفنان لبناني، إذ تم اختياره للمشاركة في العرض المسرحي الغنائي العالمي الشهير “الأسد الملك” (The Lion King) من إنتاج شركة “ديزني” العالمية، مجسدًا شخصية “تيمون”.

وجاء اختيار موري حاتم ليلعب هذا الدور بناءً على قدراته التمثيلية والغنائية والتعبيرية اللافتة، حيث استطاع أن ينقل الشخصية على المسرح بحيوية وأداء متقن، ما لفت أنظار القائمين على العمل ودفعهم لمنحه هذه الفرصة المهمة.

وعبّر موري عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” قال فيه: “من أنا وصغير، كنت أحلم أن أشارك بمسرحية عالمية لديزني، واليوم عرفت خبرًا مهمًا، أنني أول فنان لبناني يسجل دورًا بعرض مسرحي غنائي من إنتاج ديزني”.

كما وجّه رسالة شكر لجمهوره الذي دعمه في رحلته الفنية، قائلاً: “شكرًا من قلبي على كل الدعم والمحبة، محبتكم تعني لي الكثير.”

وقد حظي هذا الإنجاز بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين سارعوا إلى تهنئته، مثنين على موهبته وطموحه، ومعبّرين عن فخرهم بهذا التمثيل اللبناني على الساحة الفنية العالمية.

يُذكر أن موري حاتم برز على الساحة الفنية منذ مشاركته في برنامج “ذا فويس” بنسخته اللبنانية عام 2012، حيث كان من ضمن فريق النجم عاصي الحلاني، ومنذ ذلك الحين أثبت حضوره كصوت لبناني واعد يتمتّع بحضور مسرحي لافت وطموح لا يعرف الحدود.