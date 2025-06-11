حكيم يشارك في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية للمرّة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري حكيم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية، وذلك في ثاني مشاركة له ضمن هذا الحدث الفني المرموق، ورابع حفل له في النرويج، بعد مشاركته السابقة في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام وعدد من الحفلات الكبرى في البلاد.

وأعرب حكيم عن فخره وسعادته بالمشاركة مجددًا في هذا المهرجان، الذي يُعد من أبرز المحافل الموسيقية الدولية، ويستضيف سنويًا نخبة من نجوم الغناء العالميين من أصحاب التجارب الموسيقية المتنوعة والفريدة. وأشار إلى أن مشاركته تمثل فرصة مهمة لتقديم الفن الشعبي المصري على واحدة من أكبر المنصات العالمية.

ويُقام مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية سنويًا في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، ويحتفي بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم، حيث تُقام العروض في 14 موقعًا مختلفًا بالعاصمة النرويجية أوسلو. ويجمع المهرجان بين أنماط موسيقية متعددة، من بينها الشعبي، الجاز الأفريقي، السامبا، الشانسون الفرنسي، الإلكترونيكا، والهيب هوب.

وكان المهرجان قد انطلق لأول مرة عام 1994، واستضاف على مدار دوراته فنانين بارزين من مختلف أنحاء العالم قدّموا عروضًا من مدارس موسيقية متعددة، شملت الفلامنكو، السول النيجيري، الفادو، البلوز، وأنواعًا أخرى من الموسيقى العالمية التي تعكس التنوع الثقافي والإبداعي للمشهد الفني الدولي.