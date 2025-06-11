“الست لما”.. يسرا تواجه العنف ضد المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج المنتج محمد السبكي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” لفيلم “الست لما” بطولة النجمة يسرا، من خلال الكشف عن تفاصيل شخصيات العمل وصور حصرية لأبطال الفيلم، وذلك ضمن حملة الترويج المبكر للعمل المنتظر.

وقد تضمنت الصور أسماء الشخصيات الرئيسية ونبذة عن أدوار كل من النجمات يسرا، ياسمين رئيس، ودرة، حيث تلعب يسرا دور “دينا الكردي”، إعلامية مؤثرة في الأربعينات من عمرها، صارمة وعقلانية، تتمتع بملامح قوية ونظرات حادة، تقود مركز “صوت المرأة” وتتصدى لقضايا العنف ضد النساء، بينما تخفي في داخلها صدمة نفسية تؤثر على علاقتها بالرجال.

أما ياسمين رئيس فتؤدي شخصية “وفاء”، فتاة عشرينية متحررة وخريجة جامعة أمريكية، تتعرض لتحرش عنيف داخل سيارة أوبر، ما يغيّر مجرى حياتها، ويكشف عن قدرتها على المواجهة رغم المعاناة النفسية.

وتجسّد الفنانة درة شخصية “فاطمة”، وهي امرأة أربعينية نشأت في ملجأ أيتام، تحلم بالأمومة، لكن حلمها يتحول إلى مأساة بسبب زواجها من رجل أناني، لتكون قصتها صدى لما تعانيه الكثير من النساء في المجتمع.

الفيلم، الذي انطلق تصويره الشهر الماضي، يعالج قضايا نسوية بجرأة، ويركّز على نماذج نسائية تواجه العنف، التحرش، والتمييز، كما تظهر يسرا بشخصية قوية متزوجة من ماجد المصري، وتخوض مواجهات شرسة دفاعًا عن حقوق المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن تصوير الفيلم بدأ دون مشاركة بطلة العمل يسرا لانشغالها بحضور فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، حيث تم تصوير مشاهد محدودة ضمّت الفنانتين انتصار ومي حسن قبل عطلة عيد الأضحى، على أن يُستأنف التصوير بعدها.

“الست لما” من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وآخرين. وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، إخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.