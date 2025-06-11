نصير شمه يُحيي أمسية “شُبّاك 2025” في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد عازف العود العراقي العالمي نصير شمه لإحياء أمسية موسيقية مميزة على مسرح “الباربيكان” في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في 15 حزيران (يونيو) 2025، ضمن البرنامج الموسيقي لمهرجان “شُبّاك”، الذي يُعدّ أكبر مهرجان للثقافة العربية المعاصرة في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يقدّم شمه خلال الأمسية مجموعة من مؤلفاته الأصلية، والتي تجاوزت 120 عملاً موسيقيًا، تعكس رحلته الطويلة في تطوير آلة العود ومزج الموسيقى العربية التقليدية بأساليب معاصرة تعبّر عن رؤيته الفنية المتفرّدة.

ويحظى نصير شمه بمكانة رفيعة على الساحة الموسيقية العالمية، حيث يُعتبر من أبرز عازفي العود المعاصرين، وقد نال تكريمات عدّة من مؤسسات فنية وثقافية دولية، تقديرًا لإسهاماته في مجال الموسيقى والفنون الإنسانية، ودوره في الترويج للموسيقى العربية حول العالم.