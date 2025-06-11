صور إلهام شاهين تُشعل التعليقات.. وهي تردّ: “أنا حجّيت مرتين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورًا جديدة من عطلتها الصيفية خلال إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي، وأرفقت الصور بتعليق جاء فيه: “الساحل الشمالي مليء بالطاقة الإيجابية، جمال يُسرّ العين ويمنح راحة نفسية… ما أحلاكي يا مصر”.

ورغم الإشادة التي تلقتها على الصور، فوجئت إلهام بتعليق من إحدى المتابِعات وجّهت فيه نقدًا غير مباشر، معتبرةً أن أداء فريضة الحج أولى من قضاء العطلة على الشاطئ، وكتبت: “مش الحِجّة أفضل من ده؟ ياريت تعملي حِجّة كل سنة، إحنا بنكبر في السنّ ولازم نعمل لآخرتنا”.

وسرعان ما ردّت إلهام على التعليق موضحةً: “الحمد لله، أنا حجّيت مرتين”.

لتعود المتابِعة وتوضّح أن تعليقها لم يكن بقصد الهجوم، بل بدافع المحبة، لتردّ عليها إلهام مجددًا برسالة شكر، قائلةً: “أشكرك على محبّتك، وبالمناسبة لازم نترك مكان للناس اللي لسّه محجّتش، ده حقهم، والفرض مرة واحدة”.

الردّ لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أثنوا على طريقة تعامل إلهام شاهين الهادئة والواعية، معتبرين أن حديثها عكس احترامًا للرأي الآخر ووعيًا دينيًا في الوقت نفسه.