حفل حاشد لـ أحمد سعد في العلمين.. ولفتة إنسانية مع طفلة ضائعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا ناجحًا في بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان “بورتو بيت”. وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار، وسط أجواء حماسية على مدار ساعتين قدّم خلالهما مجموعة من أبرز أغانيه.

وحضر سعد الحفل برفقة زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني، وكان في استقبالهما المنتج ياسر الحريري، منظم الحفل. وصعد إلى المسرح وسط ترحيب وتصفيق حار من الجمهور الذي تفاعل معه منذ اللحظة الأولى وحتى الختام.

وتخللت الحفل مواقف طريفة وإنسانية لافتة، من بينها طلب أحد الحضور من سعد أن يروي نكتة، ليردّ عليه ممازحًا: “أنا لسه راجع من الحج وتوبت.”

كما لفتت الأنظار لفتة إنسانية من زوجته علياء، التي حملت طفلة كانت قد ضاعت من والدتها، وتوجّهت إلى أحمد سعد طالبة منه أن ينادي على والدتها من على المسرح، وهو ما فعله، محاولًا التخفيف من توتر الطفلة ببعض الدعابات حتى لحظة تسليمها بأمان إلى والدتها.

وفي ختام الحفل، وجّه أحمد سعد كلمة شكر لجميع القائمين على تنظيم الحدث، مشيدًا بالجهود التي ساهمت في نجاحه وتميّزه.