شكرا لقرائتكم خبر عن آدم تامر حسني .. محمد ثروت يدعو لشفائه: اللهم متّعه بالصحة والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد ثروت على دعم النجم تامر حسني في الأزمة الصحية التي يمر بها نجله آدم، والذي يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد المستشفيات، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أُجريت بشكل طارئ.

ونشر ثروت عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" صورة تجمع تامر حسني بابنه، وعلق عليها قائلاً: "يارب بحق هذه الأيام المباركة، اشفِ آدم تامر حسني، ومتّعه بالصحة والعافية، وادِم الضحكة والفرحة في قلبه، وابتسامة وجهه الجميل."

وقد لاقت هذه اللفتة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين، الذين انضموا إلى دعوات الشفاء للطفل، معربين عن تضامنهم الكامل مع تامر حسني في هذه المحنة.

ويأتى ذلك بالتزامن مع ستورى بسمة بوسيل والدة آدم تامر حسنى والتى كتبت دعاء لنجلها، وهو كالتالى: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافى يا كافى، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التى لا تنام، وبركنك الذى لا يُضام، واكفه بركنك القوى، وبارك فى عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه کفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته فى أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

وكان فى وقت سابق، طمأن النجم تامـر حسنـى عبـر ستـورى إنستجرام، جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب: "مكنتش ومش عادتى أشغلكم بتفاصيل شخصية عنى أو عن عيلتى بس بما إن كتير منكم عرفوا، ف أنا دخلت المستشفى قبل سفرى لتعب شديد جدا حصلى والأهم إن ابنى آدم بعدى بأسبوع دخل المستشفى فى تعب كبير، وشكراً لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه وربنا ما يكتب أى ألم ولا وجع لأى حد منكم أو من ولادكم".