تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني وبسمة بوسيل 

حالة نجل تامر حسني

تامر حسني يعلن خضوع نجله لجراحه جديدة الصورة ستوري من حسابه على إنستغرام

فيلم ريستارت آخر أعماله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 11:53 صباحاً - ما زالت الحالة الصحية لآدم نجلمن المطربة المغربيةغير مستقرة، ويعاني الطفل من آلام متكررة حتى الآن استدعت دخوله مجددا غرفة العناية المركزة.وخلال الساعات الماضية خضع الطفل لعملية جراحية ثانية بسبب عدم تحسنه بالشكل المتوقع، وتعرضه لبعض المضاعفات التي أثرت على وظائف جسده الحيوية، واضطر وقتها الأطباء نقلة لغرفة الرعاية المركزة لإجراء متابعة دقيقة على حالته الصحية.لم يعلن تامر حسني أو زوجته السابقة طبيعة الحالة الصحية لآدم بشكل رسمي، لكنهما يطلبان من الجمهور ومحبيهم بشكل متكرر الدعاء لنجلهما حتى يتجاوز هذه المحنة ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد.الجدير بالذكر أنه يعرض الآن لتامر حسني فيلم "ريستارت" ويشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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