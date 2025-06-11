تطورات الحالة الصحية للفنانة ملك أحمد زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 11:53 صباحاً - طمأنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها ومحبيها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية ألزمتها الفراش، مؤكدة ان الهدف من وراء نشر صورتها في المستشفى كان إظهار الجانب الآخر من حياة المشاهير.

ملك نشرت صورة أثناء تواجدها في المستشفى واستخدام المحاليل الطبية، وذلك عبر "ستوري" حسابها الرسمي على إنستغرام، وكتبت قائلة: "عمري ما كنت بنزّل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزّل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالباً كنت باخدها بهزار بيني وبين صحابي".

وأضافت: "بس بجد، حاسة إن الفترة الأخيرة بيجيلي تعليقات كلها من نوعية: ما انتي عايشة ومبسوطة وإحنا مش عايشين، وإيه كل اللي انتو فيه؟ وحاسة إن في ناس مركزة على أتفه الحاجات اللي ممكن تفرحني، زي إني أنزل أروح الجيم أو أخرج مع أصحابي أو أكون شكلي حلو وأنا رايحة إيفينت معين".

ملك زاهر تكشف عن وعكتها الصحية

حبيت بس أقولكم إن الحياة مش وردية، أنا بقالي 3 أيام تعبانة شوية، وعندي حاجة لحد دلوقتي مش فاهمين سببها، وتابعت: "جت فجأة، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل، ومن ساعتها مش قادرة أنزل أو حد يشوفني باللي أنا فيه ده، ونفسيتي وحشة أوي".

وتابعت: "أنا بحكي الكلام ده علشان تعرفوا إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زي أي حد. بس أنا بحب دايماً أشارك الحلو، وغالباً ده غلط، فقررت أشارككم الوِحش كمان".

ملك تكشف عن حالتها الصحية- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام



واختتمت قائلة: "مع إن اللي بيحصلي دلوقتي، أنا بحمد ربنا عليه، وعارفة إنه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة، وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام". وأوضحت أن هدفها من نشر ما يخص مرضها هو توجيه لمتابعيها وليس قلقهم، فقالت: "كل اللي طالبة منكم إنكم ما تحكموش على أي حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره في المناسبات، لأنها بتوري يمكن 20% بس من حياته".

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سيد الناس آخر أعمالها

يشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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