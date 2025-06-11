ما قصة الخاتم الماسي في يد زاهارا إبنة أنجلينا جولي؟

ميرنا وليد - بيروت - لفت الأنظار الخاتم الماسي في إصبع زاهارا الأيسر ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، البالغة من العمر 20 عاماً اثناء خروجها مطعم كريغ في هوليوود td اليفورنيا منذ يومين.

وفي الصور التي حصل عليها موقع Page Six، شوهدت زاهارا في سيارة يقودها شاب وسيم يدعى إيليا كوبر.

كانت زاهارا ترتدي قبعة بيسبول سوداء تغطي وجهها وملابس غير رسمية وحقيبة جلدية بنية اللون وقلادة بسيطة. كوبر هو ممثل يدرس في كلية مورهاوس في أتلانتا ويعيش في لوس أنجلوس وهو المؤسس المشارك لعلامة تينتس ستريت وير للملابس.

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