ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها الجديدة "ياللا يا غدار" كلمات وألحان دوللي شاهين، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

وهذه الأغنية كانت قد طرحت منذ 10 سنوات بشكل غير رسمي ليوم واحد فقط ثم حُذفت عن كل المنصات، إلا أن شاهين طلبت رسمياً من إدارة يوتيوب استعادة العمل، وتم طرح الأغنية رسمياً.

ومن بين كلمات الأغنية:

"كل اللي بينا انتهى ومعاك احلامي

ضاعت وضيعتها ارجوك تنساني

مهما تقول وتعيد ما بقاش فيه حاجة تفيد

كدبك بقى مفضوح يا روحي

لو فاكر نفسك مين دانت يابني مسكين

حابعد وانساك واعيش واحقق احلامي"

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشكلة دامت 10 سنوات .. دوللي شاهين تطلق "ياللا يا غدار" رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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