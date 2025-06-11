دنيا سمير غانم تُفاجئ جمهور جدة: “مكسّرة الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها في مدينة جدة، خلال افتتاح عرض مسرحيتها الجديدة “مكسّرة الدنيا”، بدخول غير تقليدي أثار الدهشة والإعجاب، حيث ظهرت على المسرح وهي تستقل عربة “غولف”، في مشهد مرح لاقى تفاعلًا كبيرًا وتصفيقًا حارًا من الحاضرين، مضفيًا طابعًا فكاهيًا على العرض منذ لحظاته الأولى.

وقد شاركت دنيا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو يوثّق لحظة دخولها، والذي لقي تفاعلاً واسعًا من متابعيها على المنصة، مع إشادة بالأجواء الطريفة والانطلاقة اللافتة للمسرحية.

ومنذ انطلاق عروض “مكسّرة الدنيا”، تشهد المسرحية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رُفعت لافتة “كامل العدد” في معظم الليالي، ويُعزى ذلك إلى المزج المتقن بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الخفيفة، ما جعل العرض مناسبًا لمختلف الفئات العمرية.

وتدور أحداث العمل حول شخصية “حلويات”، قائدة السيرك العتيق في مدينة صغيرة، والتي تواجه خطر إغلاق السيرك، وتسعى إلى إنقاذه من خلال تقديم عرض أخير يضمن له البقاء. وتُجسّد دنيا الشخصية بروح تجمع بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية في سياق مسرحي يعكس مواقف الحياة اليومية بأسلوب ساخر وواقعي.

يُشارك في بطولة المسرحية نخبة من نجوم الكوميديا والمسرح، من بينهم محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبدالرحمن حسن، وهي من إخراج أحمد الجندي.