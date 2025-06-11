محمود العسيلي يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويهدّد بإلغاء العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمود العسيلي من حفله الأخير في مدينة العلمين الجديدة، ظهر فيه وهو يتعرّض لموقف مفاجئ ومحرج أثناء أدائه على المسرح، إذ قام أحد الحاضرين برمي كرة مملوءة ببودرة صفراء ارتطمت بوجهه بقوة، ما تسبب في سقوط نظارته، ودفعه لإيقاف الحفل بشكل مؤقت وتحذير الجمهور من تكرار الحادثة، ملوّحًا بإلغاء الحفل في حال تكرّر الأمر.

الواقعة التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، انتشرت بسرعة كبيرة، وسط تضامن كبير من محبّي العسيلي الذين استنكروا ما تعرّض له.

يُذكر أن الحفل الذي أُقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كان أولى سهرات صيف 2025 في العلمين الجديدة، وشهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا من مختلف الأعمار، حيث تفاعل الحضور بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى لصعود العسيلي إلى خشبة المسرح.

واستهل العسيلي الحفل بأغنية “دوم دوم” التي ردّدها الجمهور بحماس كبير، مصحوبة برقصات جماعية أضفت أجواءً مبهجة على المكان. كما حرص على تهنئة الحاضرين بحلول عيد الأضحى، وقدم لهم أغنيته “يا ناس” تقديرًا لتفاعلهم اللافت واستقبالهم الحار.