بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة: “ليلة يفتقد فيها البدر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة بشرى ذكرى وفاة والدها، التي تصادف اليوم الخميس 5 يونيو، مستذكرة رحيله عام 2006، ومعبرة عن افتقادها العميق له رغم مرور 19 عامًا على وفاته، حيث ناشدت جمهورها ومتابعيها بالدعاء له عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وشاركت بشرى صورتين نادرتين لوالدها الراحل، وعلّقت بكلمات مؤثرة جاء فيها: “ذكرى أبي المحارب والملهم والإنسان النبيل، أحمد عبدالله رزة 2006 – 2025. الوقت يمر وأنت تظل… في ليلة ظلماء يفتقد فيها البدر مصباح الغلابة.”

ويُعد والد بشرى من الشخصيات العامة المؤثرة في حياتها، وحرصت في أكثر من مناسبة على التعبير عن الامتنان لتأثيره الإنساني والفكري في مسيرتها.

على صعيد فني، شاركت بشرى مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم في الدورة الـ47 من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، الذي أُقيم في أبريل الماضي، وأعربت عن فخرها بتمثيل مصر في هذا الحدث العالمي، وكتبت عبر “إنستغرام”: “أتشرّف بمشاركتي وتمثيل بلدي مصر كعضو لجنة تحكيم في أحد أقدم المهرجانات الدولية في روسيا، في دورته رقم 47 مع نخبة من السينمائيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.”

أما آخر أعمالها الدرامية، فكان مسلسل “سيد الناس” الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وشاركت فيه إلى جانب النجم عمرو سعد، حيث جسّدت شخصية “سارة”، زوجة شقيق البطل (الذي أدّى دوره أحمد فهيم)، وتدور أحداثها حول أسرار صادمة تكتشفها بعد عودتها من لندن إلى مصر، في إطار اجتماعي مشوّق.

“سيد الناس” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، خالد الصاوي، بشرى، وأحمد رزق، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم.