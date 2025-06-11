هند البلوشي تفاجئ الجمهور بخبر حملها.. وهكذا ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الكويتية هند البلوشي حملها بطفلها الثالث بطريقة مفاجئة، وشاركت الجمهور صورة ظهرت فيها ببطن منتفخ.



وظهرت هند بفستان باللون البيج طويل ولامع، وبدت عليها ملامح الحمل المتقدم، وظهرت بملامح طبيعية بمكياج خفيف.

وأعلنت هند حملها بتعليق قالت فيه: "شكرا لإهتمامكم بلوكي اليوم بتلفزيون الكويت".

وكانت قد صدمت هند البلوشي متابعيها ومحبيها بإعلان زواجها للمرة الخامسة، بعد أسابيع من التكهنات حول ظهورها برفقة رجل غريب خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025 في السعودية، حيث كشفت هند البلوشي هوية مرافقها في الحفل، قائلة: "هذا زوجي"، موضحة أنها فضلت إبقاء الخبر سرياً حفاظاً على خصوصيتها، ولفتت إلى أن فضول الناس لا يمكن إرضاؤه، وقالت هند البلوشي: "البعض عرف من طريقة ظهورنا معاً، الجمهور يعرفني واعتاد عليّ، أنا لا يمكن أن أظهر مع رجل غريب، وأضع يدي بيده بدون أن يكون زوجي"، وقالت هند إن بعض الفنانين الذين حضروا العرض، تعمدوا الانسحاب قبل منتصف الوقت، بطريقة أساءت لها ولأبطال المسرحية، لافتة إلى أن خروجهم من المسرح بهذه الطريقة يحمل في طياته نيّة لإيذائها.