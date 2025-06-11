سارة جيسيكا باركر توضح سبب رفضها التقاط الصور مع المعجبين

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر عن السبب الذي يدفعها غالبًا لرفض التقاط صور "سيلفي" مع المعجبين، مشيرة إلى أنها تفضّل التواصل الإنساني الحقيقي على توثيق اللحظة بالصور.

وخلال مقابلة حديثة لها في برنامج The Howard Stern Show، أوضحت باركر، البالغة من العمر 60 عامًا، أنها تشعر بالارتباك عندما يُباغتها أحدهم بطلب التقاط صورة من دون مقدّمات.

وروت باركر موقفًا حصل معها مؤخرًا في المطار قائلة: "كنت في المطار يوم الجمعة، واقتربت مني امرأة مباشرة وقالت: 'هل يمكنني أن ألتقط لك صورة؟' من دون حتى أن تلقي التحية. فقلت لها: 'لم نتعرف بعد، ما اسمك؟'". وبعد أن عرّفتها المعجبة على نفسها بأنها تُدعى جولي، اقترحت باركر أن تتحاور معها بدلًا من التقاط صورة، مضيفة: "أعدك أن ذلك سيكون أكثر قيمة ومعنى".

لاحقًا، عادت باركر للحديث مع جولي بعد أن أتمّت الأخيرة ترتيب أمور عائلتها في المطار.

المذيع هوارد ستيرن علّق مازحًا: "تشبهين معلمة مدرسة تُعلّم الناس كيف يتصرفون، أليس هذا مزعجًا؟"، فردّت باركر بأنها لا ترى الأمر مزعجًا، لكنها تجد بعض التصرفات "مخيفة" حين يبادر البعض بالتقاط الصور قبل حتى أن يطلبوا إذنها. وأضافت: "أفضل كثيرًا أن يقترب مني أحدهم ويقول: 'مرحبًا، ربما هذا ليس الوقت الأنسب، اسمي فيرونيكا وأنا سعيدة بلقائك'، بدلًا من أن يُشهر الكاميرا ويبدأ بالتقاط الصور قبل أي تواصل".

وتؤمن باركر بأن العيش في اللحظة أهم من توثيقها بالصورة، وهو ما يدفعها لاختيار الحديث مع معجبيها على التقاط صورة عابرة.