بفيديو عفوي.. ستيفاني عطالله تتعرض لأول إصابة بعد الزواج!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله متابعيها عبر حسابها على حسابها الخاص بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تتحدث بعفوية إلى زوجها الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف، بعد أيام قليلة من زواجهما.



وخلال الفيديو، أعربت ستيفاني عن سعادتها بتحضيرها أول طبق تبولة في منزلها، لتسأل زوجها عن رأيه، فأجابها قائلاً: "مثالي ولذيذ جداً". لكن الطرافة كانت في كشفها عن إصبعها المصاب الملفوف بضمادة، نتيجة جرح تعرّضت له أثناء تقطيع الطماطم.

وقالت ممازحة: "أنا عروس جديدة، وأول مرة بعمل تبولة. المشكلة إنه أمي بعتتلي البقدونس والبصل مفرومين، بس أنا قصّيت حبتين بندورة… وقصّيت إصبعي!"، مضيفة: "روعة… مشوارنا طويل كتير!" في إشارة إلى بداية تعلمها مهارات المطبخ.

الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث أثنوا على عفوية ستيفاني وظهورها الطبيعي من دون مكياج وبإطلالة بسيطة، وتمنّى لها المتابعون حياة مليئة بالحب والسعادة مع زوجها.