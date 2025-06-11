فيديو مسّرب.. أمير يزبك بتصرف غير متوقع بعد نقله إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه، فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه على كرسي متحرك في المستشفى، وفاجأ المرضى والموظفين، وراح يغني وهو ينتظر الخضوع لبعض الفحوصات.
وعلق على الفيديو وكتب: "فيديو عفوي مسرب للفنان أمير يزبك من مستشفى".
ولم يكشف أمير يزبك تفاصيل حالته الصحية، أو السبب الذي جعله يُنقل إلى المسشتفى، إلا أن المتابعين علقوا، وتمنوا له الصحة والعافية، وأشادوا بعفويته وبأنه رغم صعوبة أن يكون المرء مريضاً، لا زال أمير يزبك يتمتع بالقوة، لكي يرسم الابتسامة على وجوه الناس، ما هو أمر غير متوقع.
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