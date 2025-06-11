سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها بهذه الطريقة بعيد ميلادها الـ 14- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ابنتها "تاليا" بمناسبة عيد ميلادها الرابع عشر، حيث شاركت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق لحظة المفاجأة.

وعند عودة تاليا من المدرسة، وجدت والدتها بانتظارها أمام باب المنزل وهي تحمل قالب حلوى، فيما بدأ أفراد العائلة بالغناء لها احتفالًا بعيد ميلادها. وبدت علامات السعادة والدهشة واضحة على وجه تاليا.

وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني على تاليا من المتابعين الذين تمنوا لها عامًا مليئًا بالنجاح والسعادة.