شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يقدم شخصية شعبية بائع فى وكالة البلح بمسلسل فات الميعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد على رزق لـ الخليج 365 إنه سعيد للغاية بعرض مسلسل فات الميعاد خلال الأيام المقبلة على قناة dmc ومنصة watch it، مشيراً إلى أنه يعتبر العمل قريبا إلى قلبه نظرا للشخصية التي يقدمها في المسلسل والتي تعد أجد أبرز الشخصيات في المسلسل، لافتا إلى أن المسلسل يدور في إطار اجتماعى تشويقى ويتضمن الأزمات الأسرية والزواج وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

وأضاف رزق أنه يقدم شخصية جديدة عليه، خاصة أنه يجيد مثل تلك الشخصيات وتركيبتها، حيث يقدم شخصية شعبية وهى بائع في وكالة البلح، على أن تتمضن الشخصية تفاصيل عديدة، حيث إنه وأحمد مجدى شقيقان ويقفان ويحبتان بعضهما للغاية ويضربان مثالا في الشهامة والرجولة.

وكشفت منصة Watch It الرقمية عن موعد عرض مسلسل فات الميعاد بطولة الفنانون أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى، حيث ينطلق عرضه رسميًا عبر المنصة يوم الجمعة الموافق 13 يونيو الجارى، ويعرض فى التليفزوين بدءا من 14 يونيو الجارى على قناة dmc وهو من إخراج سعد هنداوى، وإنتاج إبراهيم حمودة، وتسبق منصة watch it العرض التليفزيونى بـ24 ساعة فقط.

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه المسلسل في دراما اجتماعية من 30 حلقة، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها بإستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعًا فى صراع درامى شيق تتبدل فيه حيواتهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، والمشرف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوى، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد على، محمد السويسىوعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.