شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. إفيهات للفنان نجاح الموجى خالدة فى ذاكرة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجى، أحد أبرز نجوم الكوميديا فى تاريخ الفن المصرى، والذى ترك بصمة لا تُنسى فى السينما والمسرح من خلال شخصياته الفريدة وإفيهاته التى ما زالت راسخة فى أذهان الجمهور حتى اليوم.



نجاح الموجى

تميّز الموجى بأداء لافت فى عدد من الأفلام الشهيرة مثل "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، "البحر بيضحك ليه"، "الكيت كات"، "أيام الغضب"، و"الحريف"، بالإضافة إلى تألقه المسرحي في أعمال مثل "المتزوجون"، "رقص الديوك"، و"مولد سيدي المرعب". ويُعد دوره في فيلم "الكيت كات" بشخصية "الهرم" هو الأشهر في مسيرته.

وبهذه المناسبة يرصد ”الخليج 365” أبرز إفيهات نجاح الموجي التي لا تزال تُتداول حتى اليوم وتُعبر عن عبقريته في التعبير الشعبي الساخر، ومنها..

"سيبك منه دا أجزخانجي بمخ جزمجي، بالك أنت، دا عايز العيان لا يخف ولا يموت علشان يفضل زبونه".



نجاح الموجى

"في ناس في حياتنا لسانها زي ضوافرها.. لازم كل فترة يتقص".



نجاح الموجى

"في ناس لو شافوك مشنوق في مشنقة هيحسدوك علشان بتتمرجح".



نجاح الموجى

"الدنيا بتدي للهبيش.. ويا عيني علينا يا حرافيش نشقى علشان حبة ملاطيش ميكفوش العيش والشاي".



نجاح الموجى

"أنا مرة جالي واحد لواء من المديرية، مكافحة المخدرات، وكانوا أياميها مشددين أوي... قال لي ولا يا هرم؟! قلت له الله ليه كده يا لواء؟! قال لي ماشي ياض، أنت بتاجر في المخدرات قطاعي صح ولا هتنكر؟! قلت له صح بس هنكر".



نجاح الموجى

"في الزمن ده اللي تديه عنيك لازم يعميك".