بعد أيام من القلق.. تطور جديد في الحالة الصحية لـ إبن تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - يعاني آدم، ابن الفنان المصري تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل، من وعكة صحية منذ أيام وفي تطور جديد لحالته الصحية لا زال يتلقى العلاج في المستشفى، ومن المنتظر نقله قريبًا إلى غرفة عادية لمواصلة المتابعة الطبية.

وأفاد مصدر مقرب من تامر حسني، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، أن الحالة الصحية لآدم تشهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يُنقل إلى غرفة عادية لمتابعة حالته حتى تمام التعافي.

وكان آدم قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، تحدث عنها تامر حسني عبر صفحته قائلًا: "ما كنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري بسبب تعب شديد جدًا، والأهم إن ابني آدم دخل المستشفى بعدي بأسبوع في حالة تعب كبيرة".

كما نشرت بسمة بوسيل صورًا لابنها من داخل المستشفى معلنة مرضه، ودعت متابعيها إلى الدعاء له بالشفاء.