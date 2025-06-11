ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها دخولها إلى المستشفى وتعرضها لأزمة صحية.

وكتب ملك في تعليق كاشفة عن التفاصيل وقالت :"أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار. بقالي أيام تعبانة وحياتي مش وردي وفيها الحلو والوحش، بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف. أنا محتاجة دعواتكم من القلب. الهدف من الستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي".

كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تقلق الجمهور بصورة من المستشفى.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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