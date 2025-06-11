عادل كرم يتحضّر للمواجهة...من هو غريمه؟

ميرنا وليد - بيروت - يعود الممثل اللبناني عادل كرم إلى مسرح كازينو لبنان، مع الممثل والكاتب والمخرج جورج خباز، في عروض إضافية من مسرحية "خيال صحرا".
ونشر عادل كرم على صفحته الخاصة، مقطع فيديو وظهر وفي يديه قفازا الملاكمة، وعلق قائلاً: "المواجهة قرّبت، ولازم كون حاضر لمواجهة البطل جورج خباز، "خيال صحرا" للشهر الأخير على مسرح كازينو لبنان من ١٧ تموز لـ ١٧ آب".
مسرحية "خيال صحرا" جذبت أكثر من 26 ألف مشاهد، وهي مزيج من الكوميديا والرسائل الإنسانية التي تعكس الواقع الثقافي والوطني في لبنان. العمل من كتابة وإخراج جورج خباز، إنتاج طارق كرم.
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