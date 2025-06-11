الأميرة شارلوت ترافق والدتها الأميرة كايت لتهنئة هذا اللاعب

ميرنا وليد - بيروت - رافقت الأميرة شارلوت والدتها الأميرة كايت وشقيقتها بيبا ميدلتون الى بطولة ويمبلدون للتنس لتقديم الكأس الى الفائز كارلوس ألكاراز وكشفت عن دعم إبنتها له وقالت له: "هذه هي شارلوت، التي تشجعك".

وبدت الأميرة الصغيرة خجولة بعض الشيء لكنها ابتسمت إبتسامة مشرقة أظهرت حماسها الرائع.

وردّ كارلوس الذي كان يحمل كأسه قائلاً: ”سررت بلقائك“. وأضافت الأميرة كايت: ”من الرائع أن نلتقي بك أخيراً“. وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه الأميرة شارلوت وهي تتفاعل مع نجم التنس. كما كان في استقبال كيت وشارلوت كل من سوناي كارتال وليلي ميازاكي ولوسي شوكر وفلورا جونسون في حديقة اللاعبين قبل دخولهما إلى الملعب الرئيسي. في لحظة مؤثرة، قطعت الأميرة شارلوت ”وعداً“ مع لاعبة التنس على الكراسي المتحركة شوكر لتجربة هذه الرياضة إلى جانب والدتها. وقبلت كيت، التي لعبت الرغبي على الكراسي المتحركة من قبل.