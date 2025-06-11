شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. تعرف على مشوار ليلى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ليلى فهمي، إحدى نجمات الزمن الجميل، والتي تركت بصمة فنية رغم عدم أدائها لأدوار البطولة المطلقة، امتلكت ليلى فهمي موهبة لافتة وقدرة على تجسيد الأدوار الكوميدية والاجتماعية، مما جعلها من الوجوه المحببة للجمهور على مدار عقود في السينما والتليفزيون.



ليلى فهمي

بدأت مشوارها الفني عام 1958 من خلال فيلم "حسن ونعيمة"، وواصلت تألقها في مجموعة من الأدوار المميزة التي غالبًا ما جسدت فيها شخصية الأم، أو الفلاحة، أو الحماة القوية، مثل دورها الشهير في فيلم "احترس من الخط" مع عادل إمام ولبلبة.



ليلى فهمي

من أبرز أعمالها السينمائية: "ليلة القبض على فاطمة"، "واحدة بواحدة"، "احترس من الخط"، "الطيور المهاجرة"، "لهيب الانتقام"، و"مدام شلاطة"، كما تألقت في الدراما التليفزيونية، وشاركت في مسلسلات منها "البحار مندي" عام 2002، و"الوشاح الأبيض" عام 2000، حيث أدت دور "أم حلاوتهم".



ليلى فهمي

في حياتها الخاصة تزوجت من الفنان الكوميدي نبيل بدر في الثمانينيات، إلا أنه رحل في عام 1988، وبعد مسيرة فنية طويلة، توفيت ليلى فهمي في عام 2003 بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها إرثًا فنيًا حافلًا بالمحبة والتقدير من الجمهور.