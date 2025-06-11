شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الباليه الروسى "كوستروما" على المسرح الكبير بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور علاء عبد السلام، بالتعاون من سفارة روسيا بالقاهرة، فرقة الباليه الوطنى الروسى "كوستروما" لعرض رائعة الرقص الروسى "تاريخ عظيم لبلد عظيم"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتناول العرض المحطات والمعالم التاريخية الهامة فى روسيا وتقاليدها وعاداتها ملتزماً بأسلوب الثقافة الشعبية التى تجمع بمهارة بين الفولكلور والحكايات الملحمية القديمة والمقاطع الغنائية والرقصات الاستعراضية منها روسيا القديمة، الصلاة، المدافعون، إنشودة الحنين، رقصة القوزاق الكبرى، تدفقات نهر الفولجا، رقصة الجدول الصغير العذب، يوخور، الرقصة الكورياك، ربيع التتار، إيقاعات القوقاز، القلب الدافىء، شتاء شتاء والرقصة الاحتفالية.

العرض إنتاج وإدارة إلينا تسارينكو، المدير الفنى وأستاذ الباليه يورى تسارينكو، توزيع موسيقى فلاديمير ريابتسيف ونيكولاي شامشين، تصميم الديكور بوريس غولودنيتسكى، تصميم الأزياء إيلينا بيوتروفسكايا، غريغورى بيلوف، نتاليا دزيوبينكو، مدير الإنتاج ألكسندر زيكوف

يأتى العرض فى إطار المشروع الثقافى التعليمى الدولى "افتتاحية الرقص من أجل السلام" ويهدف إلى توحيد شعوب دول مجموعة بريكس من خلال القيم الثقافية والإنسانية المشتركة ويحظى بالدعم من "مؤسسة المبادرات الثقافية التابعة لرئاسة روسيا الإتحادية، وزارة الخارجية الروسية ،وزارة الثقافة المصرية، وزارةالثقافة بروسيا الإتحادية ، سفارة روسيا بالقاهرة والوكالة الفيدرالية لشئون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين فى الخارج والتعاون الإنسانى الدولى وهو ما يتيح الفرصة للجمهور المصرى لاكتشاف ملامح من التراث الإنسانى المتنوع عبر فنون راقية وثرية.