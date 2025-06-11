زفاف حفيدة شاه إيران في باريس وهذه هوية العريس

ميرنا وليد - بيروت - تزوجت حفيدة شاه إيران الأميرة إيمان بهلوي، البالغة من العمر 31 عاماً من رجل الأعمال الأميركي برادلي شيرمان في حفل خاص في باريس، حيث اجتمع أفراد العائلة المالكة الإيرانية في العاصمة الفرنسية لمباركة العروسين.

فستان الأميرة إيمان، ابنة ولي العهد رضا بهلوي والأميرة ياسمين بهلوي، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وحضر الحفل الشهبانو فرح ديبا، جدة العروس، ووالدها الأمير رضا بهلوي.

نشرت شقيقة العروس نور بهلوي الصور الأولى من حفل الزفاف على مواقع التواصل الإجتماعي وأعادت إيمان نشرها على حساباتها الخاصة.

يذكر أن الأميرة إيمان ولدت في الولايات المتحدة، وتعمل مديرة أولى في شركة أميركان إكسبريس في نيويورك، وزوجها برادلي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة لوشي للتكنولوجيا. ويأتي هذا الزفاف بعد عامين تقريباً من خطوبتهما.

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