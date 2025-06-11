شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة 10 و11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق بتر شو Better Show العرض المسرحى "السنجة" المستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا، والتى تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق، والعرض تأليف وإخراج مايكل مجدى، وذلك يومى 10 و11 يوليو المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، فى تمام الساعة السابعة مساء.

يدور العرض حول تحقيق لجريمة انتحار "عفاف"، والتى انتحرت وتركت كلمة مكتوبة على الحائط، فى محاولة لتفسيرها خلال أحداث المسرحية.

يشارك فى بطولة العرض اوشين داود سليمان وجاكى بهاء وبيشوى شلبى ومريم مسعد خليل مسعد وألاء الشربيني ووسام يوسف وأحمد عليش وفادي مجدي وزينب عبد العزيز، وأنجي انيس وفادي محروس، وهند حسين حسني وزياد الجارحي وسماح زكي وعبد الرحمن أبو العزايم ومارينا جميل ورباب حلمي وميرفانا نادي وصلاح ياسر وميرا وداليا الكيلاني ومحمد طلعت وكيرو مجدي ووسام يوسف وديفيد زكريا ورامز مجدي وجوسيان طلعت والسيد شحاتة وبيتر حبيب، مساعدا الإخراج بيتر حبيب وعادل عماد، ومدرب الممثلين أحمد سو.

جدير بالذكر أن آخر أعمال فريق Better Show هو العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" تأليف وإخراج مايكل مجدي، وحصد العرض 5 جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها بطلات العرض ومنهم، ياسمين أشرف، وسلمى نصر، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

وحصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، وحصد 8 جوائز أخرى، وفوز العرض بجائزة أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان آفاق مسرحية العربي، في دورته التاسعة، والتي حملت اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

وحصد العرض أيضًا العديد من الجوائز منها أفضل عرض في مسابقة العروض المسرحية الطويلة، وحصل مايكل مجدي مخرج العرض على جائزة أفضل مخرج، وحصل رفيق جمال على جائزة أفضل تأليف موسيقي.