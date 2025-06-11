شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى آخر شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مجد القاسم حفلاً غنائيًا بقاعة الحكمة بساقية الصاوى، يوم الاثنين الموافق 30 يونيو، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المفترض أن يقدم مجد القاسم بعض من أغانيه الذي يحبها جمهوره.

كما كشف المطرب مجد القاسم في تصريح لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل حفله الغنائي في ساقية الصاوي، مؤكدًا أنه سيقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور، خاصة من أعماله التي تعود إلى التسعينات وبداية الألفينات، ومن بينها أغنية "غمض عينك".

وكان مجد القاسم قد ظهر أيضًا فى برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة، وكشف عن أنه كان يتمنى أن يغنى أغنية أهل كايرو بدلاً من الفنان حسين الجسمى.

وتحدث مجد القاسم عن حياته العائلية وقال: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته، وتحدث أيضاً عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله للقاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله.