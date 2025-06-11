شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تناشد الجمهور الدعاء لنجلها آدم تامر حسنى بسبب أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها وجمهورها الدعاء لابنها "آدم"، نجل الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

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وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسّر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطَهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".