إلهام شاهين تردّ على متابِعة انتقدت صورها في الساحل الشمالي

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" أحدث صور لها خلال إجازة عيد الأضحى وعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وأرفقت الصور بالتعليق: "الساحل الشمالي مليء بالطاقة الإيجابية، جمال يُسرّ العين ويمنح راحة نفسية... ما أحلاكي يا مصر".
لكن إلهام فوجئت بعد نشر الصور بتعليق من إحدى المتابِعات انتقدت فيه قضاءها العطلة على الشاطئ، مقترحةً أن يكون أداء فريضة الحج أَولى من الاصطياف، وكتبت: "مش الحِجّة أفضل من ده؟ ياريت تعملي حِجّة كل سنة، إحنا بنكبر في السنّ ولازم نعمل لآخرتنا".
وردّت إلهام على التعليق قائلةً: "الحمد لله، أنا حجّيت مرتين".
لكن المتابِعة علّقت من جديد موضحةً أنها لم تكن تقصد الهجوم، بل التعبير عن إعجابها بالفنانة، لتردّ عليها إلهام شاهين مجدّداً بشكرها على محبّتها، قائلةً: "أشكرك على محبّتك، وبالمناسبة لازم نترك مكان للناس اللي لسّه محجّتش، ده حقهم، والفرض مرة واحدة".
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