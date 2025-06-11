الفنانة هالة صدقي تُثير جدلاً كبيراً بين متابعيها

أثارت الفنانة هالة صدقي جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد نشرها فيديو لمعايدات عدد من النجوم لها بعيد ميلادها، الذي حضره عدد من نجوم الفن، أرفقته بتعليق غامض فتح باب التأويل والجدل بين متابعيها.

وظهرت هالة في المقطع المصوّر برفقة عدد من أصدقائها الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على مشاركتها هذه المناسبة، من بينهم: إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، بشرى، نيرمين الفقي، والإعلامية بوسي شلبي.

ووجّه الحضور كلمات تهنئة مؤثرة لهالة، عبّروا فيها عن محبّتهم لها وامتنانهم لصداقتها، كما قدّم لها نجلاها التوأم رسالة خاصة زادت أجواء الاحتفال دفئاً وخصوصية.

تعليق هالة على الفيديو كان صادماً للبعض، حيث كتبت: "وفي النهاية، أجمل معايدة من أغلى أغلى الحبايب. ممكن في ناس تدخل حياتك متطفلة، وفي ناس شحاتة شهرة تلزق فيك بالعافية علشان تظهر لأنهم فشلة ونَكِرة، وتفرض نفسها وتطفّش أصحابك الحقيقيين وهما جواهم كم غل وغيرة متخفية ومريضة. عيد ميلادي السنة دي مختلف لأن كل دول اتحرقوا زي الجراد مع إنهم عجول".

الكلمات بدت قاسية للبعض، وغامضة للبعض الآخر؛ ما دفع متابعيها للتساؤل عمّن تقصده برسالتها هذه، خصوصاً أنها أتت بعد احتفال وبهجة واضحة في الفيديو.

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