عاصي الحلاني يعلّق للمرة الأولى على طلاق ابنته

في أول تعليق له على طلاق ابنته ماريتا المفاجئ، أكد النجم عاصي الحلاني أن الحياة عبارة عن مجموعة من التجارب التي لا بد من التعلّم منها.

وقال الحلّاني في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي" على هامش حفله في بيروت بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "الحياة عبارة عن تجارب يخوضها المرء، ولا بدّ من أن يتعلّم منها، والحياة مستمرة ولا تقف على شخص أو حدث بعينه، وهناك مَن نكتفي أو لا نكتفي بهم، ومن حق كل إنسان أن يفعل ما يريحه ويتجنّب ما يزعجه".

وأضاف: "كل شيء قسمة ونصيب بالنهاية، وماريتا بتطيّر العقل، والأمور بخير وأنا أتمنى الخير للآخرين، كما أتمناه لعائلتي".

وكانت الفنانة الشابة قد أعلنت انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل بعد نحو عامين من إعلان زواجهما، وأكدت أن الانفصال تم بودّ واحترام ومن دون أي مشاكل.

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