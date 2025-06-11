النجمة اللبنانية نادين الراسي تعترف بتعاطيها المخدرات

تواصل النجمة نادين الراسي مشاركة متابعيها بمقاطع عفوية عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، بالتزامن مع الضجة المُثارة والانتقادات التي طاولتها بسبب تصريحاتها.

وظهرت نادين في مقطع مصوّر وهي تقول: "الموضوع خلص وغلطنا بالتعبير ونفهمنا غلط، بس بدي زفّلكم هالخبرية إنه خطبتي الأسبوع الجاي بس ما بعرف من أي منبر. خلص يلا اضحكوا ما فيهاش شي".

وكشفت النجمة اللبنانية أن "أسوأ ما حصل خلال الحملة هو تداول كلمة المخدرات. واللي بحبوني وبيعتبروني أيدول لح يتقلدوا فيني وهالشي خطير. نعم أنا جرّبت المخدرات ووقّفتها وإبني وقف حدّي وساعدني ودولتي بتعرف ووقفت حدي وبس يصير في توعية ما عندي مشكلة أطلع واحكي عن تجربتي للتوعية".

وأرفقت المقطع المصوّر بالتعليق: "التوعية من ضمنها كفّ الاتّهامات عشوائيّاً بهَيدا الموضوع والدولة اللبنانيّة بالمرصاد اليوم أكتر من مبارح صدّقوا".

ووجّهت نادين الراسي في النهاية رسالة من القلب إذ قالت في فيديو: "ربّوا أولادكم صح مش حتى يخدمونا بس نكبر نحنا بدنا الأحسن وما بقا نعلّق عالسيء اللي صار فينا خلينا نتعلم منه. ربّوا اولادكم صح". وأضافت: "بيخلّصوكُن!! عيّشوهُم حياة أحلى وأنضف وربّوهُن عالإيمان بيشيلوكُن وبنفس الوقت من هيك لازِم نجرّب نأمِّنلُن ظروف أفضل بإذن الله".

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