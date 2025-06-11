ياسمين صبري تقدّم نصائحها لمعرفة الرجل الـ"توكسيك"

خلال لقائها ضمن برنامج "et بالعربي"، كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في العلاقات والحب، وقدّمت نصائح للسيدات حول كيفية معرفة الرجل الـ"توكسيك"، وطريقة المرأة في التعامل مع العلاقات المؤذية نفسياً.

وقالت ياسمين عن العلاقات العاطفية: "الحب مش كفاية عشان نبني حياة، والست تقدر تكتشف الرجل التوكسيك من خلال العلامات الحمراء، والتحذيرات التي تتضح لها مع الوقت".

وتابعت: "علامات "التوكسيك" بالنسبة إليّ هي شعور الخطورة الذي يأتي مع العلاقات العاطفية، والذي يلمس بعض النساء أحياناً في علاقاتهن، ويمكن مواجهته من خلال وعي المرأة، إذ يجب على السيدة أن تكون مُدركة بالقدر الكافي للعلاقات التي يمكنها الاستمرار فيها أو العلاقات التي يجب عليها الهروب منها".

وكانت ياسمين صبري قد تحدثت عن تجربتها الشخصية مع الحسد، وكيف تحاول حماية نفسها من تأثيراته، مؤكدةً أنها لا تخاف كثيراً من الحسد، لكنها تلتفت الى طاقة الأشياء من حولها، وخاصة عندما تشعر بأحداث غريبة أو طاقة سلبية.

وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج "سينماتك" إنها تلجأ أحياناً الى دائرة مقرّبة من الأشخاص الذين تثق بهم للاستشارة والدعم، معتبرةً أن هذه الخطوة تساعدها على تجاوز اللحظات الصعبة. وأضافت: "زي ما بحافظ على جسمي بالرياضة والأكل الصحي، بأعطي نفس القدر من الاهتمام لروحي وبحاول أحافظ عليها قوية ومتوازنة".

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