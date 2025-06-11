مخرجة فيلم تامر حسني تهاجم ناقداً فنياً بسبب تصريحاته عن الفيلم

شنّت المخرجة سارة وفيق، مخرجة فيلم "ريستارت" من بطولة الفنان تامر حسني، والذي يُعرض حالياً في دور السينما، هجوماً عنيفاً على الناقد الفني طارق الشناوي، رداً على انتقاده للعمل.

ووجّهت سارة عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" رسالة شديدة اللهجة الى الشناوي، قالت فيها: "أستاذ طارق الشناوي في فرق كبير بين الإهانة والنقد، حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم، ودي حاجة ضحّكتني جداً، لأن إحنا بنتكلّم عن موضوع الساعة موضوع العصر أكبر موضوع بيهمّنا ويخصّنا حالياً".

وتابعت: "كلامك فكّرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت وهو بيقول أنا أعمل أي حاجة عشان أبقى ترند، إحنا خدّامين الترند، وسمع كلام الچوكر الفنان باسم سمرة اللي بيشتغل لأغراض ناس، مبروك يا أستاذ طارق عرفت تبقى ترند من غير ما تنقد الفيلم، تخبط في القائمين على العمل بعيداً عن العمل نفسه ولا اتكلّمت عن إيجابياته ولا سلبياته بل هاجمت أشخاص وبكده طلعت ترند بسرعة".

وأكملت: "ده موضوع الفيلم اللي أنت مافهمتوش أصلاً، ولا هو جالك على الجرح؟ وعلى فكرة أنا كمان بعرف أعمل ترند وهنطلع ترند أنا وأنت، بس أنا على حق وهمنشنلك عشان تظهر بسرعة".

وأضافت: "أنت بتقول إن أغنية "المقص" عجبتك بس هي مش داخل الفيلم، لا يا أستاذ طارق الأغنية في الفيلم بس شكل اللي بيمليك اتلخبط، أدخل شوف الفيلم اللي أنت مشوفتوش وأحكم عليه بنفسك وبلاش الأفكار السطحية اللي بتقولها على كل الأفلام، لأنك لو شوفت "ريستارت" فعلاً كنت هتعرف إن قصته أهم ما فيه، وبعدين حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف ولم تستخدم أدواتك كناقد فني، يا ريتك قولت حاجة نستفيد بيها بدال ما أنت طالع ترمي إفيهات ووحشة كمان".

واختتمت مخرجة فيلم "ريستارت" رسالتها بالقول: "الرقم اللي متحقق جوّه مصر وبرا مش مجاملة يا أستاذ طارق، ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه، دول مش ولاد أختي مثلاً، الفيلم لسّة نازل وداخل على خمسين مليون داخل مصر فقط، وده نجاح مفرّح كل صنّاعه الحمد لله، على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضو".

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