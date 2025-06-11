نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس

القاهرة - الخليج 365 تحيي الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا في باريس وذلك يوم 13 يونيو الحالي وسط حضورا جماهيريا كبيرا. وتقدم نوال الزغبي مجموعة من الأغانى الشهيرة سواء كانت قديمة أو حديثة. من ناحية أخرى علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرا. وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك». أما عن أمنياتها، فقالت نوال الزغبي إنها تتمنى الصحة، مشيرة إلى أنها تخاف من المرض، لا سيما الأمراض المميتة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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