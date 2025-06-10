شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر تكشف تفاصيل حالتها الصحية: بقالى 3 أيام تعبانة ومش عارفين السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ملك زاهر عن تعرضها لوعكة صحية استدعت وجودها في المستشفى الأيام الأخيرة، حسبما أوضحت لمتابعيها من خلال استورى عبر حسابها على موقع إنستجرام، قالت فيه: "عمري ما بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار بيني وبين صحابي".



ملك زاهر على إنستجرام

ثم استكملت: "بس بجد حاسة إن الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتس كلها إنتي عايشة ومبسوطة واحنا مش عايشين، وإيه كل اللي انتو فيه وحاسة إن في الناس بصة على أتفه الحاجات اللي ممكن تكون عندي بتبسطني، زي مثلا إني أنزل أروح الجيم أو أخرج مع صحابي أو يكون شكلي حلو وأنا رايحة إيفينت معين".



ملك زاهر

وأضافت ملك أحمد زاهر: "حبيت بس أقولكم إن الحياة مش وردي أنا بقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجة لحد دلوقتي مش فاهمين سببها وجت فجأة، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل، ومن ساعتها مش عارفة أنزل أو حد يشوفني بالي أنا فيه ده ونفسيتي وحشة أوي، أنا بحكى الكلام ده عشان تعرفوا بس إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زى أى حد بس أنا بحب دايما أشير الحلو بس وغالبا ده غلط فقررت أشارككم".



الفنانة ملك زاهر

ثم اختتمت كلامها قائلة: "كمان الوحش ومع إن اللي بيحصلي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه وعارفة إنه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام، بس الهدف من الاستوري دي مش إن أي حد يقلق لأن الحمد الله أنا هو مخلى نفسيتى وحشة أوى، حقيقي كل اللى طالبة أنكم ماتحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره فى أى حاجة لأنها بتورى بس يمكن 20٪ من حياته، ادعولي أخف بسرعة وشكرا، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت إنى محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا بشارك الحلو مش أكتر".